"رياح مثيرة للرمال".. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، وشديد البرودة ليلاً.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية. أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 23

شبين الكوم 11 22

طنطا 09 22

دمنهور 09 21

الإسكندرية 08 21

بلطيم 10 22

مطروح 11 18

السلوم 11 19

سيوة 10 23

بورسعيد 10 23

دمياط 11 22

الزقازيق 07 24

الإسماعيلية 08 23

السويس 12 23

العريش 08 26

رفح 07 25

رأس سدر 13 25

نخل 04 25

نويبع 14 26

طابا 12 24

كاترين 05 20

الطور 14 25

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 13 26

مرسى علم 18 26

الفيوم 09 24

بني سويف 09 24

المنيا 07 25

أسيوط 09 26

سوهاج 12 26

قنا 13 27

الأقصر 11 28

أسوان 14 31

أبوسمبل 15 32

الوادي الجديد 05 28

شلاتين 16 28

أبو رماد 15 27

رأس حدربة 18 26

حلايب 20 27