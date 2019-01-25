وزراء التضامن والتموين والنقل يزورون معرض "ديارنا"

كتبت- عايدة رضوان:

زار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، معرض ديارنا، المقام بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر، برفقة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، حيث أثنى الجميع على جودة المنتجات وتنوعها.

وأعرب العارضين -بحسب بيان اليوم- عن سعادتهم بكثافة الزوار واهتمام الحكومة إذ يتوافد الوزراء يومياً، حيث زار المعرض في اليوم الأول السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، و70 من أبناء الجيل الثاني.

فيما زارت راندا بري، حرم رئيس مجلس النواب اللبناني، وحرم سفير لبنان في القاهرة، وسفير دولة بيرو وحرمه، المعرض في اليوم الثاني.

ومن جانبها توجهت غادة والي، بالشكر للوزراء على اهتمامهم وزيارتهم المعرض وتشجيعهم للعارضين، مؤكدةً أن معرض ديارنا 2019، والذي يعد الأكبر والأهم في تاريخ معارض ديارنا أصبح نقطة جذب مهمه لكل المهتمين بالحرف اليدوية والتراثية، فضلًا عن أنه يمثل فرصة تسويقية متميزة للحرفيين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة.

يشار إلى أن معرض ديارنا يشارك به 500 عارض، ويحتفي بأسوان ضيف شرف المعرض ويفتح أبوابه من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر.