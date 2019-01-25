وزير القوى العاملة يتفقد مصنع الطاقة والألواح الشمسية بقنا

القاهرة - أ ش أ:

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، مصنع الطاقة والألواح الشمسية بالمنطقة الصناعية بقفط بمحافظة قنا، في إطار زيارته للمحافظة.

واطمأن الوزير من إدارة المصنع على أوضاع العمال، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وأشاد بالعاملين بالمصنع والقائمين عليه، مشيراً إلى أن مثل هذه المشروعات تسهم في توفير الطاقة ومن ثم في انتعاش الاقتصاد المصري.

من جانبهم، أوضح القائمون على المصنع أنه بحلول العام المقبل ستكون جميع الخامات والمواد والمعدات المستخدمة في الإنتاج صناعة مصرية 100%.

حضر جولة التفقد بالمصنع رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور، ومدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة عادل عباس، وعدد من القيادات التنفيذية.

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