استمرار فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك "حمد – 3"

كتب- إسلام ضيف:

تفقد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، القوات المشاركة في فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك (حمد -3) والذي تنفذه وحدات من القوات البحرية والجوية للقوات المسلحة المصرية والبحرينية، والذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة حتى نهاية يناير الجاري.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، إن القائد العام لقوة دفاع البحرين رحب بالقوات المشاركة من جمهورية مصر العربية، ونقل لهم تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، موجهاً الشكر على جهودهم في المشاركة بمختلف مراحل التدريب المشترك (حمد - 3).

وأوضح المتحدث العسكري أن آل خليفة أشاد بما لمسه من روح الأخوة والتعاون المشترك للقوات المسلحة للبلدين الشقيقين، والذي ظهر من خلال تطبيق مختلف المراحل والفعاليات، مضيفاً أن هذا التدريب يأتي في إطار دعم التعاون العسكري بين البلدين، وتعزيز وتقوية الروابط التاريخية والأخوية التي تربط مصر والبحرين، كذلك تعميق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود العمل العربي ومواجهة التحديات المشتركة.

وأشار الرفاعي إلى أن الأيام الماضية شهدت أنشطة تدريبية مكثفة من الجانبين؛ لتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات وتنظيم محاضرات نظرية وعملية على الموضوعات والتدريبات التي تم التخطيط لتنفيذها خلال التدريب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نفذت فيه القوات الجوية لكلا البلدين العديد من الطلعات المشتركة لتوحيد المفاهيم القتالية والتدريب على إدارة أعمال القتال الجوى المشترك للهجوم والدفاع على هدف حيوى تحت مختلف الظروف .

ولفت المتحدث العسكري إلى أن القوات البحرية شاركت في تنفيذ عددًا من الأنشطة التي تضمنت التدريب على أعمال الدفاع عن السفن ضد العمليات الخاصة أثناء الرباط بالميناء، وتجارب المواصلات الإشارية، والتدريب على مكافحة الحريق على أسطح السفن وتشكيلات الإبحار نهاراً وليلاً، والقيام بأعمال الاعتراض البحري وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها بمشاركة القوات الخاصة البحرية بالتعاون مع القوات الجوية، لتنفيذ أعمال التأمين الجوي والتعرف على الجديد في نظم وأساليب التدريب القتالي لكلا الجانبين.

