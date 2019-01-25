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    استئناف حركة قطارات الصعيد بعد توقف 45 دقيقة

    10:58 ص الجمعة 25 يناير 2019
    استئناف حركة قطارات الصعيد بعد توقف 45 دقيقة

    استئناف حركة قطارات الصعيد

    القاهرة - مصراوي:

    أعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم الجمعة، تأخر قطار رقم ١٩٣٩ ركاب مكيف أسوان/ القاهرة بمحطة ببا؛ نتيجة عطل مفاجئ بجرار القطار أدى إلى وجود دخنة بالبوجى الأمامي للجرار.

    وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار آخر بديل واستأنف القطار رحلته بتأخير ٤٥ دقيقة.

    وأضاف في بيان اليوم، أن حركة القطارات على الخطوط الطوالي تعمل بصورة طبيعية.

    وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذي حدث.

     

    حركة قطارات الصعيد هيئة السكك الحديدية قطار 923099 عطل جرار القطار

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