حدث ليلًا.. امتحان أولى ثانوي في مستوى أينشتاين وقتلى وجرحى بالسودان

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

في مستوى أينشتاين.. طلاب أولى ثانوي يقيمون الامتحان التجريبي الأول

أنهى طلاب الصف الأول الثانوي، أمس الخميس، الامتحان التجريبي الأول وفقا لنظام التقييم الجديد، الذي يعتمد على قياس الفهم ومهارات التفكير العليا بدلا من الحفظ، وذلك في إطار نظام الثانوية المعدل.

مدبولي و3 وزراء يؤدون واجب العزاء في والدة وزير المالية بمسجد آل رشدان

واصل المسؤولون توافدهم على مسجد آل رشدان في مدينة نصر، لتقديم واجب العزاء فى وفاة والدة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

شعبة السيارات: هناك تضليل في حساب فواتير الإفراج الجمركي المنتشرة عبر مواقع التواصل

علق علاء السبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، على ظاهرة انتشار صور لشهادات الإفراج الجمركي للسيارات ذات المنشأ الأوربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، واصفًا إياها بغير الدقيقة.

https://www.masrawy.com/autos/autos_news/details/2019/1/24/1502271

بالصور.. مدير أمن الأقصر يوزع حلوى على المواطنين في عيد الشرطة

وزع اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، الحلوى على المواطنين في عددٍ من ميادين وشوارع مدينة الأقصر بمناسبة عيد الشرطة، كما قدمت مجموعة من طلاب مدرسة الأقباط الكاثوليك عددًا من العروض الفنية بمناسبة عيد الشرطة أمام مبنى مديرية الأمن بالأقصر.

إحالة واضعي امتحان الدراسات الاجتماعية بإعدادية المنيا للتحقيق

أحالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، أمس الخميس، واضعي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، للتحقيق، بناءً على شكاوى الطلاب من وجود أخطاء بالسؤال الثاني.

غرفة السياحة: اجتياز الدورات التدريبية شرط أساسي لتعيين الموظفين

أعلن علي المانسترلي، رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، بدء أولى الدورات التدريبية لشركات السياحة خلال عام 2019 بداية من 14 إلى 16 فبراير المقبل، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيكون موضوع الدورة التعريف ببرنامج الهيكلة لشركات السياحية.

الأوقاف: إقبال كبير على مطبوعات الشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

أعلنت وزارة الأوقاف أن جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالوزارة بمعرض الكتاب الدولي شهد إقبالاً كبيرًا على مطبوعات المجلس مما يعكس الثقة الكبيرة في إصدارات المجلس ووزارة الأوقاف، لعنايتهما بنشر الفكر الوسطي المستنير.

وزير القوى العاملة يُسلم شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة بقنا (صور)

سلم اللواء محمد سعفان، وزير القوي العاملة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أمس الخميس، 50 شهادة "أمان" ضمن 1800 شهادة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة.

عكاشة: القنوات الأوروبية الناطقة بالعربية تخدم مصالح بلادها في منطقتنا

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن القنوات الأوروبية الناطقة بالعربية تتبنى وجهة نظر وسياسات الدولة المالكة لها، وتخدم مصالح بلدها في منطقتنا العربية.

رويترز: مسئولة أممية تزور تركيا لبدء "تحقيق مستقل" حول مقتل خاشقجي

قالت وكالة رويترز إن مقررة الأمم المتحدة المتخصصة في قضايا القتل خارج نطاق القضاء، سوف تتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لبدء تحقيق "دولي مستقل"، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

الأردن: حل الدولتين هو السبيل للسلام في المنطقة

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن الإرهاب خطر جماعي يتطلب التعامل معه نهجا شموليا يبني على الانتصارات العسكرية التي حققت ضده عبر تكثيف التعاون لإنهاء خطره الأمني وإنهاء الأزمات الإقليمية وظروف القهر والحرمان والجهل التي يتسلل عبرها.

الرئيس اليمني: تعثر اتفاق السويد يعد فشلا لعملية السلام برمتها

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الخميس، المجتمع الدولي إلى تحديد الأولويات وإنجاح المهام وفق خطواتها وآليتها الزمنية، محذرا من أن تعثر وفشل اتفاق السويد يعد فشلاً لعملية السلام برمتها، مطالباً بوضع النقاط على الحروف وإحاطة المجتمع الدولي بمكامن القصور ومن يضع العراقيل أمام خطوات السلام وفرص نجاحها.

قتيل وعشرات الجرحى إثر احتجاجات جديدة تهز مدنا سودانية

قتل متظاهر أثناء تظاهرة مناهضة للسلطات في أم درمان المدينة المجاورة للعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما أفاد مسؤول، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المشاركين في مسيرة حاولت الوصول إلى القصر الجمهوري.

الخارجية الأمريكية تأمر الموظفين غير الضروريين بمغادرة فنزويلا

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية الموظفين الحكوميين غير الضروريين بمغادرة فنزيلا، وفقا لما أعلنه مكتب الأمن الدبلوماسي يوم الخميس.

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع قرار لإنهاء الإغلاق الحكومي

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، مشروع القرار المقدم من الحزب الجمهوري والمدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي.

زعيم كوريا الشمالية يعرب عن تطلعه للقاء الرئيس الأمريكي الشهر المقبل

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عن تطلعه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة ثانية ستجمعهما الشهر المقبل.