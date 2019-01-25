غرفة السياحة: اجتياز الدورات التدريبية شرط أساسي لتعيين الموظفين

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن علي المانسترلي، رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، بدء أولى الدورات التدريبية لشركات السياحة خلال عام 2019 بداية من 14 إلى 16 فبراير المقبل، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيكون موضوع الدورة التعريف ببرنامج الهيكلة لشركات السياحية.

وقال المانسترلي، في بيان أمس الخميس، إن الفترة الماضية كانت هناك جلسات عمل متواصل بين وزارة السياحة مع الدكتورة سها بهجت مستشار وزيرة السياحة للتدريب وغرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر لتحديد آلية لبرامج التدريب وانتقاء خبراء في مجال التدريب وإعداد دورات تدريبية لقطاع السياحة في أشد الاحتياج لها.

وأضاف أنه برعاية وزارة السياحة تم الاتفاق مع الشركة الأجنبية التي ستقوم بهيكلة وزارة السياحة والعمل بداخلها لإعداد برامج لهيكلة الشركات السياحية وتم بالفعل التنسيق في ذلك الملف مع الدكتورة سها بهجت مستشار وزيرة السياحة للتدريب و ياسر شتا ممثل الشركة الأجنبية في مصر .

ونوه المانسترلي، إلى أن غرفة شركات السياحة، أقرت تقديم دعم 75% لكل مشترك من شركات السياحة في دورة التعريف بهيكلة الشركات التي ستقام فبراير المقبل بمشاركة 130 شركة وسيتم فتح باب الحجز للراغبين بداية من 27 يناير الجاري وحتى 3 فبراير.

وكشف المانسترلي عن مشاركة كل من حسام الشاعر رئيس مجلس ادارة غرفة الشركات ود. سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بالبرلمان وياسر شتا ممثل شركة التدريب الأجنبية التي تقوم بإعداد برامج الهيكلة في الدورة الأولى لتدريب أصحاب الشركات وإلقاء كلمات مهمة في الجلسة الافتتاحية لبرامج التدريب يوم 14 فبراير.

ونوه رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، إلى انه تم الاتفاق بين وزارة السياحة وغرفة الشركات، على أن يكون من ضمن اشتراطات التعيين لأي موظف أن يكون اجتاز دورات التدريب التي يتم الإعداد لها من قبل وزارة السياحة بالتنسيق مع غرفة الشركات.