الأوقاف: إقبال كبير على مطبوعات الشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف أن جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالوزارة بمعرض الكتاب الدولي شهد إقبالاً كبيرًا على مطبوعات المجلس مما يعكس الثقة الكبيرة في إصدارات المجلس ووزارة الأوقاف، لعنايتهما بنشر الفكر الوسطي المستنير.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم الخميس أن أصدارات المجلس المتنوعة تؤكد حرص الوزارة على التجديد المستمر وحداثة إصداراتها مع التخفيض والتميز الكبير في الأسعار، مشيرًا إلى أن الإصدارات شملت خمسة وعشرين كتابًا من سلسلة قضايا ودراسات فقط بخمسة وعشرين جنيهًا مصريًا لا غير.

من جانب آخر، وفي إطار مبادرة أسبوع الوطن، الذى تنظمه الوزارة، قررت وزارة الأوقاف أن تكون ندوة الأوقاف يوم السبت القادم عن مفهوم بر الوطن، وذلك في إطار خطة الوزارة المتكاملة لترسيخ مشروعية الدولة الوطنية والحفاظ على الأوطان والعمل على تقدمها ورفعة شأنها.