مدبولي و3 وزراء يؤدون واجب العزاء في والدة وزير المالية بمسجد آل رشدان

كتب- هاني رجب:

واصل المسؤولون توافدهم على مسجد آل رشدان في مدينة نصر، لتقديم واجب العزاء فى وفاة والدة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وتوفيت الثلاثاء الماضي، والدة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى أحد مستشفيات القاهرة. وقطع معيط، زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية، حيث يشارك ضمن وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى، للعودة إلى مصر على الطائرة المتجهة من مدينة زيورخ السويسرية إلى القاهرة.