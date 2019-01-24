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    المتحدث العسكري ينشر فيديو للتدريب المشترك "حمد - 3" بين مصر والبحرين

    07:47 م الخميس 24 يناير 2019
    المتحدث العسكري ينشر فيديو للتدريب المشترك "حمد - 3" بين مصر والبحرين

    التدريب المصري البحريني المشترك

    القاهرة- مصراوي:

    نشرت المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطعًا مصورًا لتنفيذ القوات المصرية والبحرينية للتدريب البحري الجوي المشترك "حمد - 3".

    وكانت قد وصلت إلى مملكة البحرين، الثلاثاء الماضي، تشكيلات من القوات البحرية والجوية المصرية‏، للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب البحري الجوي المشترك‏(‏ حمد ــ‏3),‏ الذي يستمر لعدة أيام بنطاق قاعدة سلمان البحرية وقاعدة عيسي الجوية بمملكة البحرين الشقيقة‏.‏

    ويشمل التدريب، العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم القتالية، والتدريب على إدارة أعمال القتال الجوي والبحري المشترك، باستخدام أحدث التكتيكات الجوية والبحرية وأساليب القتال الحديثة، ونقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المشاركة من الجانبين.

    جدير بالذكر أن القوات المسلحة المصرية تشترك مع مملكة البحرين الشقيقة في العديد من التدريبات المشتركة في مختلف التخصصات الجوية والبحرية والبرية، والتي تسهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري وصقل مهارات العناصر المشاركة لكلا البلدين.

    القوات المسلحة التدريب المصري البحريني تامر الرفاعي تدريب عسكري فيسبوك
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