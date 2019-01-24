​وزراء ومسؤولون يشاركون في عزاء والدة وزير المالية بمسجد آل رشدان

كتب- هاني رجب:

بدأ مساء اليوم الخميس، توافد كبار الشخصيات العامة لمسجد آل رشدان في مدينة نصر، لتقديم واجب العزاء فى وفاة والدة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ومحمد المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتوفيت الثلاثاء الماضي، والدة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى أحد مستشفيات القاهرة. وقطع معيط، زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية، حيث يشارك ضمن وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى، للعودة إلى مصر على الطائرة المتجهة من مدينة زيورخ السويسرية إلى القاهرة.

وشارك وزير النقل، المهندس هشام عرفات، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، ووزير البترول طارق الملا، والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان.