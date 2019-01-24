​انطلاق ندوة الاتحاد الأفريقي والمستقبل بمعرض الكتاب

القاهرة- أ ش أ:

انطلقت منذ قليل ندوة "الاتحاد الأفريقي والمستقبل" بقاعة بانوراما أفريقيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي، والذي يعقد لأول مرة بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس ويستمر حتى 5 فبراير المقبل.

ويشارك في الندوة كوكبة من المثقفين والأدباء وخبراء في الشؤون الأفريقية وعلى رأسهم السفير عبد الحميد بوزاهر رئيس الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الجامعة العربية، واللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية.

وحظيت القارة السمراء بحضور خاص في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب التي تتزامن فعالياته هذا العام مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، بتخصيص قاعة بانوراما أفريقيا، وفيها ستتحدث إفريقيا عن نفسها وعن قضاياها الملحة ودور مصر التاريخي فيها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد افتتح أمس الأول الثلاثاء معرض القاهرة الدولي الذي تحل فيه جامعة الدول العربية كضيف شرف بينما اختارت وزارة الثقافة الكاتب الراحل الدكتور ثروت عكاشة والكاتبة الكبيرة سهير القلماوي شخصيتا هذا العام.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مشاركة 35 دولة منها 10 دول أفريقية ثلاثة منها تشارك لأول مرة هي كينيا وغانا ونيجيريا و16 دولة من آسيا، و7 من دول أوربا، و2 من الأمريكيتين.