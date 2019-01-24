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    رئيس المحكمة الدستورية الأسبق يشيد بكتاب أسامة الأزهري

    05:41 م الخميس 24 يناير 2019
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    كتب- محمد عاطف:

    قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن مصر منبع الأخلاق ومنبع كل شيء جميل، ويجب علينا أن نحافظ عليها".

    وأشاد سلطان، في كلمته بندوة كاتب وكتاب، في معرض الكتاب، الخميس، بكتاب الشخصية المصرية.. خطوات على طريق استعادة الثقة" للدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه لم يقرأ الكتاب ولكنه سمع كثيرا عنه ويستشعر الحب في كل كلمة من الكتاب.

    وشهدت الندوة ازدحاما كبيرا وتهافتا من الجمهور لحضور فعالياتها، وأقيمت بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والشيخ على جمعة والإعلامي خيري رمضان، وسوزان ومدحت العدل وهاني نسيرة، ويدير النقاش الدكتور أحمد زايد.

    معرض الكتاب 922945 فاروق سلطان أسامة الأزهري على جمعة

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