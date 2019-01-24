التضامن: التدخل السريع تعامل مع 1301 مشرد حتى مساء الأربعاء

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فرق التدخل السريع المكلفة بالتعامل مع المواطنين بلا مأوى، تعاملت مع 1301 مشرد حتى مساء أمس الأربعاء.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أن أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين تتنوع ما بين الإيداع بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة، حيث تم أمس توزيع 66 بطانية و75 وجبة ساخنة عليهم.

ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨، كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ ، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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