  • عاجل:لحظة بلحظة.. الأهلي 3 - 0 المقاصة.. (الشوط الثاني)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتدى دافوس معرض الكتاب الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

    التضامن: التدخل السريع تعامل مع 1301 مشرد حتى مساء الأربعاء

    04:56 م الخميس 24 يناير 2019
    التضامن: التدخل السريع تعامل مع 1301 مشرد حتى مساء الأربعاء

    وزارة التضامن الاجتماعي

    القاهرة - أ ش أ:

    أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فرق التدخل السريع المكلفة بالتعامل مع المواطنين بلا مأوى، تعاملت مع 1301 مشرد حتى مساء أمس الأربعاء.

    وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أن أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين تتنوع ما بين الإيداع بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة، حيث تم أمس توزيع 66 بطانية و75 وجبة ساخنة عليهم.

    ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨، كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ ، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

    هذا المحتوى من

    وزارة التضامن الاجتماعي القاهرة فرق التدخل السريع بطاطين الأطفال

    الخبر التالى:

    وزير التموين: نتعاون مع "الزراعة" لتقليل استيراد الزيوت الخام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان