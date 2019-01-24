رئيس مترو الأنفاق والعضو المنتدب يهنئان رجال الشرطة بعيدهم الـ67

كتب- أحمد نجيب:

هنأ المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة وجميع القيادات والعاملين بالشركة، رجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة شاكرين لهم الجهد المبذول للحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن متمنيين لهم دوام الصحه والعافية.

ووزع أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي ومدير الإعلام والعلاقات العامة يرافقه زملاء العلاقات العامة بالشركة بتوزيع باقة من الورود على اللواء إبراهيم بخيت، مدير شرطة مترو الأنفاق، والمقدم محمد عبد القادر رئيس مباحث العمال وقيادات وضباط وأفراد الشرطة المتواجدين بالمحطات؛ تقديرًا لمجهوداتهم المستمرة في الحفاظ على أمن وسلامة هذا المرفق الحيوي.