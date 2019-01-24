سوزان قليني: كتاب أسامة الأزهري يقدم مادة علمية ثرية

كتب- محمد عاطف:

أشادت الدكتورة سوزان القليني، عميدة كلية الآداب عين شمس، بكتاب "الشخصية المصرية.. خطوات على طريق استعادة الثقة"، للدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، وقالت إن ما يحمله الكتاب من معلومات وطريقة العرض مهم وبسيط على الجمهور.

وأضافت: "يزخر الكتاب بكثرة المراجع والتوثيق الدقيق ويقدم مادة علمية ثرية، وتميز بمحاور أربعة منها علاقة العبد بربه وكيف هي علاقة ذات خصوصية كبيرة".

وتابعت: "تم تقديم الكتاب في لغة بسيطة وسلسة وتضمن علاقة الإنسان بالمجتمع وعلاقة الإنسان المصري بحضارته التي تطورت عبر التاريخ".

وشهدت الندوة ازدحاما كبيرا وتهافتا من الجمهور لحضور فعالياتها، وأقيمت بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والشيخ على جمعة والإعلامي خيري رمضان، وسوزان ومدحت العدل وهاني نسيرة، ويدير النقاش الدكتور أحمد زايد.

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