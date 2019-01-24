الخشت يعلن إنشاء أول كلية لعلوم النانوتكنولوجي بجامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، البدء في إجراءات إنشاء كلية للنانو تكنولوجي بالجامعة؛ لتكون أول كلية في مصر بمجال علوم النانو تكنولوجي، قائلًا: "لدينا الكوادر البشرية المؤهلة ولدينا الإمكانيات المعملية اللازمة".

وأضاف الخشت، أنه يجرى حاليًا إعداد التصور الأكاديمي واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا، ودراسة ما يتعلق بجميع مقومات إنشائها من إمكانيات مادية وبشرية، موضحًا أنه جرى توقيع اتفاقية تعاون علمي مع جامعة هيروشيما بشأن إنشاء درجة علمية مزدوجة لمنح البكالوريوس في مجال تكنولوجيا النانو، باعتباره من وظائف المستقبل (future jobs).

جاء ذلك، خلال اجتماع الخشت بمجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، وبحضور كل من الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور طارق حسين المشرف علي المركز، والدكتور مجدي عبد القادر أمين عام الجامعة، والدكتور جهاد جنيدي المدير التنفيذي للمركز المصري لعلوم النانو تكنولوجي، والدكتور عبد الحميد المناوي عميد كلية العلوم، والدكتور عمرو مصطفي عميد كلية الزراعة، والدكتور طارق فهمي عميد المعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتور سيد تاج الدين عميد كلية الهندسة، وأعضاء مجلس إدارة المركز.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أهمية تكنولوجيا النانو التي تتقاسم مع عديد من الدراسات العلمية بما يضمن اتقان جميع الطلاب العلوم الأساسية تمامًا للانضمام إلى القوى العاملة في سوق تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها التي أصبحت ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة، مثل تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والبيئة، والطب، ومعالجة المياه، وغيرها.

وأشار الخشت، إلى أهمية دور المركز المصري لعلوم النانو تكنولوجي بالجامعة (EGNC-CU)، في إعداد كوادر بشرية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة وجيل من الباحثين المتخصصين في مجال استخدامات النانو تكنولوجي وتطبيقاته في المجالات المختلفة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلي ضرورة إيجاد طرق جديدة لتسويق أجهزة مركز النانوتكنولوجي لتستفيد منها جهات بحثية مختلفة بالدولة مقابل عائد مادي للجامعة ليسهم فى تطويرالعملية التعليمية والبحث العلمي بالجامعة، حيث يمتلك المركز العديد من الأجهزة ومعامل متطورة تستخدم في البحث العلمي، ومنها وجود معمل كامل للخلايا الشمسية يضم أحدث أجهزة قياس كفاءة الخلايا الشمسية.

جدير بالذكر، أن استراتيجية المركز المصري لتقنيات النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، هو أن يكون نواة لإنطلاق علوم النانوتكنولوجي وتطبيقاتها في مختلف المجالات، من خلال تطوير مواد جديدة وإيجاد حلول غير تقليدية لبعض المشاكل الحيوية مثل المياه والطاقة والصحة والتلوث البيئي بتكنولوجيا مصرية، والتعاون مع الصناعة في توطين هذه التكنولوجيا وانتاجها، وتدريب جيل من الباحثين والمهتمين بالمجال من خلال عقد دورات تدريبية لكافة المستويات.

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