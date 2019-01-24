برلماني: زيارة وزير الاقتصاد الفرنسي لمصر فرصة ذهبية

كتب- أسامة عبدالكريم :

قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن زيارة وزير الاقتصاد الفرنسي لمصر للترنيب لزيارة الرئيس الفرنسي آخر الشهر في ظل قصور بالأسواق الناشئة في تركيا والأرجنتين، يُعد فرصة ذهبية لمصر في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي.

وأضاف السعيد، لمصراوي، اليوم الخميس، أن مصر تستفيد من فرنسا في مجالات عدة، لأنها متقدمة في البلازما ومشتقات الدم والقارة الإفريقية لديها مشكلات في الصحة، إلى جانب السيارات الكهربائية لتقليل العبء على الوسائل التقليدية في النقل، لافتًا إلى أن عدد الشركات التي تدعمها فرنسا في مصر يصل إلى 160 شركة وحجم التجارة بين البلدين يبلغ 2.5 مليار يورو.

وتابع عضو مجلس النواب: "نحتاج التركيز على أكثر من قطاع غير القطاعات المحورية، منها السياحة لأن السياح الفرنسيين يذهبون إلى الشرق الأوسط وأكثر دولتين تركيا وتونس ويمكن أن نستثمر اضطراب الأسواق الناشئة في تركيا ونجلب السياحة الفرنسية لمصر في فترة موسم السياحة من أكتوبر لمارس".