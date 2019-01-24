وزير التموين: بروتوكول مع شركة فرنسية لتطوير أسواق الجملة

كتبت - عايدة رضوان:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة مع شركة "رانجيس" الفرنسية التي تعد من كبرى الشركات التي تدير أسواق الجملة، الاثنين المقبل؛ لبدء وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر.

جاء ذلك خلال افتتاحه مصنع "بونجورنو" التابع لشركة نسلة لإنتاج القهوة السريعة سريعة الذوبان باستثمارات بلغت 250 مليون جنيه، اليوم الخميس.

وقال المصيلحي إن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية بالمحافظات ودعم البنية الأساسية، مشيرا إلى أن مصر بها 100 مليون مستهلك على مساحة مليون متر مربع إلا أن بها 3 أسواق (العبور-6 أكتوبر- العامرية) لا تستخدم أي تكنولوجيا حديثة مما يؤدي إلى زيادة الهادر وارتفاع تكلفة النقل والتي تعد أهم عنصر يحدد عليه تكلفة المنتج.

وأضاف الوزير: "آن الأوان للاستعانة بالتجارب الناجحة في الدول المتقدمة لتطوير التجارة الداخلية وزيادة الصادرات من خلال اتباع قواعد منضبطة وتوفير منتجات على أعلى مستوى"، مؤكدا ضرورة التوسع في الأسواق التي نصدر لها.

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