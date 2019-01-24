شملت 43 نائبًا.. حركة تغييرات لرؤساء أحياء ومدن الجيزة

كتب-إسلام ضيف:

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف نواب لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ورؤساء جدد لعدد من الوحدات القروية بقطاعات المحافظة.

وقرر المحافظ تكليف 43 نائبًا، للعمل بأحياء العجوزة وجنوب الجيزة وشمال الجيزة وبولاق الدكرور والوراق والدقي والعمرانية، ومراكز ومدن أبو النمرس وأطفيح والبدرشين والحوامدية وكرداسة والصف والعياط ومنشأه القناطر وأوسيم بالإضافة إلى تكليف سكرتير مركز ومدينة أبو النمرس.

وقرر المحافظ تكليف 23 رئيسًا للوحدات القروية بالبرمبل والقبابات وأم خنان والشوبك الشرقي والأخصاص وغمازة الصغرى والأقواز والودي والمتانيا وميت القائد والناصرية والبليدة وطهما والقطوري وبرنشت وكفر حجازي وبني سلامة وبهرمس والمنصورية وبرطس وبشتيل والبراجيل والكوم الأحمر.

وقالت المحافظة في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار المحافظ جاء لضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية، ولكي يتماشي مع خطط المحافظة خلال العام الحالي والتي تأتى على رأسها إزاله تعديات ومخالفات المباني والالتزام بخطوط التنظيم بالشوارع وإحداث طفرة بمنظومة النظافة من خلال المتابعات الميدانية لأعمال رفع المخلفات.

وأكد راشد أنه سيتم عمل تقييم دوري لأداء القيادات التي تم تكليفها للتأكد من قيامهم بالأعمال المنوطة لهم على أكمل وجه وإحداث إضافه ميدانية يلمسها المواطنين.

