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    "اسمعونا" تعلن انتهاء زيارة الخبير أمجد حنا ضمن مبادرة "وقتك لبلدك"

    02:54 م الخميس 24 يناير 2019
    "اسمعونا" تعلن انتهاء زيارة الخبير أمجد حنا ضمن مبادرة "وقتك لبلدك"

    مبادرة وقتك لبلدك

    كتب - أحمد جمعة:

    أعلنت مؤسسة "اسمعونا" التنموية، انتهاء زيارة الدكتور أمجد حنا أستاذ جراحة أطراف الأعصاب بجامعة وسكانسون الامريكية، والتي استمرت لمدة يومان، ضمن مبادرة "وقتك لبلدك"، والتي تستهدف استقدام الخبراء المصريين المقيمين في الخارج لخدمة غير القادرين، برعاية قناة DMC.

    أوضحت الدكتورة رنا زيدان، عضو مجلس أمناء المؤسسة ومدير مبادرة "وقتك لبلدك"، إن زيارة الخبير العالمي تضمنت في اليوم الأول مناظرة 14 حالة مرضية بمستشفى أبوالريش الجامعي، مضيفةً أنه تم عقد ورشة عمل لـ 15 طبيبًا من تخصص جراحة المخ والأعصاب.

    وأكدت "زيدان" -في بيان اليوم- على رؤية المؤسسة في نقل الخبرات العلمية من تلك الخبراء الذين يتم استقدامهم من الخارج ضمن مبادرة وقتك لبلدك إلى شباب الأطباء في كافة التخصصات، لافتهً إلى أن الدكتور أمجد حنا ألقى في اليوم الثاني من الزيارة، عدة محاضرات علمية بمستشفى قصر العيني.

    تعد تلك الزيارة هي الـ 36 ضمن المبادرة، والتي تهدف لدعوة كل العلماء المصريين في الخارج لزيارة مصر واستقطاع جزء من وقتهم لصالح أهالي بلدهم، حيث يتم إجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية للحالات غير القادرة مجاناً وفقا للبروتوكول الموقع مع المجلس الأعلى للجامعات.

    مبادرة وقتك لبلدك مؤسسة اسمعونا أمجد حنا جامعة وسكانسون الامريكية مستشفى أبوالريش الجامعي

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