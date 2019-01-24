غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجومائية

كتب- أحمد نجيب:

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت في الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 24 يناير 2019 غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة؛ لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى معدلات لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور، في بيان، اليوم، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء مستمرة بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.