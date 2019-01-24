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    ارتفاع الموج 4 أمتار.. إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

    11:58 ص الخميس 24 يناير 2019
    ارتفاع الموج 4 أمتار.. إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

    ميناء نوبيع ارشيفية

    كتب- أحمد نجيب:

    أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا؛ لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 28 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1010 مللى بار وحالة البحر مضطربة.

    وقال المتحدث الرسمي، في بيان اليوم الخميس، إنه جرى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية؛ حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

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