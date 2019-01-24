البيئة: رفع 250 طن مخلفات بالشرقية ونقلها لمدفن الخطارة الصحي

كتب- بوسف عفيفي:

ذكرت وزارة البيئة أن وحدة التدخل البيئي السريع داخل محافظة الشرقية أسهمت في رفع 250 طن مخلفات.

وأشارت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- إلى أنها تابعت من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية إجراءات الحد من مصادر تلوث الهواء، ومنها متابعة أعمال وحدة التدخل البيئي السريع داخل المحافظة لرفع المخلفات من النقط الوسيطة بالمحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة.

وأوضحت الوزارة أن فريقًا من الفرع توجه إلى النقطة الوسيطة بقرية سنجها بكفر صقر، وتم رفع أكثر من 250 طن مخلفات منها إلى مدفن الخطارة الصحي، حيث تمت الاستعانة بعدد (11) سيارة و(3) لوادر؛ بهدف القضاء على التراكمات بتلك النقطة والتي تقدر بحوالي 1800 طن.

كما استمر فرع الشرقية في شن حملات فحص عوادم المركبات للحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات، حيث تم تنفيذ حملة لفحص عوادم المركبات بالإسماعيلية في منطقة البلاجات، وذلك بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بالإسماعيلية.

وأوضح البيان أن الحملة أسفرت عن فحص 15 سيارة تعمل بالسولار جاءت جميعها مطابقة للاشتراطات البيئية، كما تم فحص 27 سيارة تعمل بالبنزين تبين مطابقة 24 سيارة ومخالفة 3 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى توعية قائدي السيارات بضرورة ضبط عوادم مركباتهم للحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عنها حفاظا على البيئة والصحة.