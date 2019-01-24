مصر للطيران تصمم مجسمًا للمطار بجناح الطفل في معرض الكتاب

كتب- طه عبيد:

انطلقت أولى رحلات شركة مصر للطيران من داخل جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ونظمت الشركة الوطنية مجسمًا محاكٍ للمطار، يضم نموذج طائرة، وكاونتر السفر، وبوابات التفتيش، ومنطقة الجوازات وغيرها من الإجراءات الخاصة بالسفر.

وتنظم الشركة 392 رحلة طيران على مدار فترة المعرض بواقع 28 رحلة طيران يومية؛ لتعليم وتوعية 1120 طفلا يوميا بتجربة السفر جوا.

ويجرى تقديم وجبات ومشروبات على الطائرة للأطفال من خلال تروليات الطائرة محاكاة للواقع، وقدمت شركة الخدمات الجوية الوجبات والمشروبات، التي قدمت كل المساعدات لتصبح التجربة ممتعة للأطفال.

جدير بالذكر أن الشركة الناقل الرسمي لجميع العارضين ومنتجاتهم في معرض الكتاب بيوبيله الذهبي، وقدمت كل تسهيلات السفر للمشاركين من عدة دول حول العالم وروجت للمعرض على جميع طائراتها.

