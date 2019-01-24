من الحديد للأسمنت.. 23% زيادة بأسعار مواد البناء خلال عام

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت أسعار مواد البناء بالسوق المحلي بداية من شهر يناير 2018 وحتى الأسابيع الأولى من 2019، ارتفاعًا كبيرًا.

ويرصد مصراوي، أسعار مواد البناء.

طن الحديد بداية العام 11970 جنيهًا، ووصل إلى 12530 جنيهًا، واستقر الآن عند 12500 جنيه.

خلال عام 2018 ارتفع سعر طن الحديد 2500 جنيه بمعدل تغيير 23.4%، بعد أن كان متوسط سعر الطن خلال عام 2017، 10 آلاف جنيه.

وتعتبر أسعار الأسمنت الأكثر تغييرا خلال آخر 12 شهر، ووصل سعر طن الأسمنت بداية 2018، لـ920 جنيهًا، وفي مارس 1100 جنيه، ثم انخفض إلى 870 جنيهًا في يوليو، ثم عاود الارتفاع مرة أخرى إلى 950 جنيهًا في نوفمبر الماضي، ثم انخفض مرة أخرى مع مطلع 2019 إلى 850 جنيهًا.

شهدت أسعار الأسمنت خلال 2018 معدل تغيير في زيادة الأسعار وصل لـ16.5%، وكان متوسط سعر الطن خلال 2017، 800 جنيه.

وشهدت أسعار الجبس استقرارًا تامًا خلال العام الماضي، وفقًا لنشرة مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان، ووصل سعر الطن الخاص بالفرم إلى 890 جنيهًا في بداية يناير 2018، بينما سجل 900 جنيه خلال يناير 2019.

وتباينت أسعار الجبس الخاصة بالتشغيل، وسجل سعر الطن 660 جنيهًا بداية 2018، وظلت مستمرة في الارتفاع حتى سجل 745 جنيهًا في 2019، ووصل معدل التغيير في الأسعار لـ17% عن عام 2017.

شهدت أسعار الخرسانة الجاهزة تدرجات سعرية خلال 2018، بدأت بـ620 جنيهًا للمتر المكعب في شهر يناير، ووصل المتر إلى 740 جنيهًا في أبريل، واستقرت الأسعار في شهر ديسمبر عند 725 جنيهًا.

وسجلت أسعار الطوب ارتفاعًا منذ يناير الماضي وحتى الآن، وسجل الألف طوبة من نوع أسمنتي مصمت 912 جنيهًا في يناير ووصل إلى 1060 في سبتمبر، وسجل الطوب الخفيف، 850 جنيهًا في يناير واستمر في الارتفاع حتى وصل إلى 935 جنيهًا في ديسمبر 2018.

واستقرت أسعار المستلزمات الكهربائية بنسبة 100% بداية من شهر يناير وحتى ديسمبر الماضي، وسجلت لفة السلك 2 ميلي 479 جنيهًا، والـ3 ملي 692 جنيهًا، والـ4 ملي 893 جنيهًا.​