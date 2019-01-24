وزير الري يشارك في حفل تنصيب رئيس الكونغو الجديد ممثلًا عن السيسي

القاهرة - أ ش أ:

يشارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ممثلًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل تنصيب رئيس الكونغو الجديد فيلكس تشيسيكيدي.

ونقل وزير الري تهنئة الرئيس له بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وللثقة التي منحها إياه الشعب الكونغولي، والتي تعكس إيمانهم في قدراته القيادية ورؤيته الثاقبة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار للكونغو الديمقراطية.

وذكر بيان لوزارة الري، اليوم الخميس، أن مشاركة مصر في حفل تنصيب الرئيس الكونغولي، تأتي تأكيدا لحرص الرئيس السيسي على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر والكونغو الديمقراطية وترسيخ مبادئها وقواعدها، وذلك من خلال التعاون مع رئيس الكونغو "تشيسيكيدي"، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويضمن للشعبين الشقيقين المزيد من الخير والنماء والتقدم.

وفي وقت سابق، دعا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتهية ولايته جوزيف كابيلا الشعب للتوحد خلف الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستوري اليوم الخميس.

وأعلنت المحكمة الدستورية في الكونغو الديمقراطية، في 20 يناير الجاري، رسميا فيليكس تشيسيكيدي رئيسا للجمهورية، بعد رفضها طعن المعارض مارتن فايولو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد.