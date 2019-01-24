اليوم.. حفل فني لـ"فرقة أوبرا الإسكندرية "على مسرح سيد درويش

مصراوي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، اليوم الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار .

يتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من أجمل الأغنيات لكبار الملحنين والمطربين و هى "طاير يا هوى، يا سيدى امرك، تمر حنة، من حبى فيك يا جارى، سحب رمشه، يا قمر إسكندرانى، على البساطة، مين قالك تسكن فى حارتنا، تعب الهوى قلبى، عندك بحرية، سألونى الناس، سيبوا لى قلبى وارحلوا، مبيسألش عليا أبدا، الصهبجية، طب وأنا مالى، إن كنت ناسى، ودع هواك، والخيزرانة".

يشارك في الحفل نجوم الفرقة إسلام الرملى، ياسمين إبراهيم، السيد وهب الله، مي الجبيلى، وكريم زيدان، وندا غالب، وأحمد رجب، وآلاء أيوب، وياسر سليمان.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست في الموسم الفني لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، كما شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.​​