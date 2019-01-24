اليوم.. أسامة الأزهري في أولى ندوات معرض الكتاب الدولي

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 50 فعالياته الثقافية، اليوم الخميس، بندوة عن كتاب "الشخصية المصرية" الصادر عن سلسلة كتاب اليوم الثقافية تأليف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وذلك بقاعة كاتب وكتاب في تمام الثانية ظهرًا.

يشارك في الندوة كوكبة من المثقفين والأدباء ولفيف من كبار رجال الدين والإعلام على رأسهم الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والدكتور شوقي علام مفتي لجمهورية والداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، والدكتورة سوزان القليني عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد أبوزيد أستاذ علم الاجتماع، والدكتور مدحت العدل.

يضم الكتاب دراسة للدكتور أسامة الأزهري، يقدم من خلالها بصيرة على أركان الشخصية المصرية ومعالمها الرئيسية التي صنع بها الإنسان المصري تاريخه العريق، ويصنع بها حاضره ومستقبله ويزداد فيها تألقاً وارتقاءً حتى يبقى هذا الوطن العظيم منارة وراية مرفوعة وبيتًا مفتوحًا للأمة العربية والأمة الإسلامية والإنسانية كلها إلى آخر الزمان.​