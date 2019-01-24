رئيس "تنشيط السياحة" يفتتح الجناح المصري بمعرض "الفيتور" الدولي في إسبانيا

موسيقى عسكرية ومُجسم صلاح.. ماذا حدث في اليوم الأول لمعرض الكتاب؟

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، اليوم، الجناح المصرى المشارك في الدورة التاسعة والثلاثين للمعرض الدولي للسياحة والسفر الفيتور "FITURE"، وذلك بمشاركة السفير المصرى عمر سليم سفير مصر بمملكة إسبانيا، حيث شهد الجناح المصرى إقبالا من قبل زوار المعرض.

وكان ملك اسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيسيا افتتحا المعرض التي تستمر فعالياته حتى 27 يناير الجاري، وقاما بجولة في عدد من الأجنحة المشاركة بالمعرض.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الهيئة، العديد من الاجتماعات المهنية مع شركات السياحة وكبار منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملة بالسوق الإسباني والبرتغالي وأسواق أمريكا اللاتينية خاصة السوق البرازيلي والأرجنتيني، منها منظم الرحلات "SpainTuI"، ورئيس اتحاد شركات السياحة بدول أمريكا اللاتينية "COTAL"، ومنظم الرحلات البرازيلي CVC.

ويلتقي يوسف، أيضًا إيزابيل أوليفر سكرتير الدولة للسياحة ومسئول السياحة الأول بمملكة اسبانيا.​