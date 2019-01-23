في أول يوم.. "قصور الثقافة" تبيع نحو 10 آلاف نسخة لجمهور معرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

تصوير- نادر نبيل:

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بيع نحو 10 آلاف كتاب بإجمالي 56 ألف جنيه للجمهور في اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن جناحها بالمعرض حقق رقمًا قياسيًا ببيع 9918 كتابًا بإجمالي 56 ألف جنيه مقارنة بمبيعات أول أيام المعرض في العام الماضي والتي بلغت 35 ألف جنيه.

وأضاف البيان أن إقبالا جماهيريا كبيرًا شهده جناح الهيئة على كتب "سلاسل الذخائر" و"ذاكرة الكتابة" ومجموعة كتبها بمناسبة مئوية ثورة 1919 وسلسلة روائع المسرح العالمي التي أعادت الهيئة طباعتها للمرة الأولى منذ 1959 وإصدارات سلاسل الهيئة الأخرى.

وشهدت الساعات الأولى للمعرض، نفاذًا لمجموعة من أشهر إصدارات الهيئة في معرض العام الماضي والتي طرحتها للجمهور مرة أخرى في معرض هذا العام.