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"شومان" يحذر من استغلال اسم الأزهر في الدعايا للحج

11:20 م الأربعاء 23 يناير 2019
"شومان" يحذر من استغلال اسم الأزهر في الدعايا للحج

الدكتور عباس شومان

كتب - محمود مصطفي:

استنكر الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، استغلال اسم الأزهر الشريف في الدعايا والتدليس وخداع الناس، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستغلين لاسم الأزهر.

وقال شومان، في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء، إن إحدى الشركات السياحية استعانت بأحد الدعاة ويدعى حسن الجنايني ووصفته بكبير باحثي الأزهر الشريف لجذب الراغبين في أداء فريضة الحج أو العمرة وتنسبها للأزهر الشريف.

وأضاف شومان: "هذا اللقب أكذوبة، ولا يوجد بالأزهر بكامله هذا الوصف الوظيفي على الإطلاق، وهذا الشخص ليس بين العاملين حاليا بالأزهر".

وتابع شومان "لا يليق بشركة تنظم رحلات حج وعمرة أن تضلل الناس بألقاب مخترعة لا وجود لها مستغلة اسم الأزهر، حتى ولو كان هذا الانتحال لشخص يعمل بالأزهر، وإنما عليها أن تقدم من تستعين به بصفته العلمية والوظيفية الحقيقية".

عباس شومان هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف

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