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غرفة عمليات برئاسة وزيرة الثقافة لمتابعة سير العمل بمعرض الكتاب

11:12 م الأربعاء 23 يناير 2019
غرفة عمليات برئاسة وزيرة الثقافة لمتابعة سير العمل بمعرض الكتاب

الدكتورة إيناس عبدالدايم

كتب - محمد عاطف:

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تشكيل غرفة عمليات برئاستها في مقر معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية؛ لمتابعة سير العمل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الجمهور وزوار المعرض.

وقالت "عبدالدايم" في بيان اليوم، إن تشكيل غرفة العمليات جاء بعد الاقبال الجماهيري الذي شهده اليوم الأول من فعاليات اليوبيل الذهبي للمعرض.

وأوضحت أن الهدف هو مواكبة خطوات التطوير التي يشهدها هذا الحدث، ورصد تحليل آراء الجماهير لوضعها ضمن خطة العمل مستقبلاً.

إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة معرض الكتاب

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