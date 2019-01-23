"حج بالتقسيط".. شركات سياحة تطرح عروضًا للمواطنين

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت بعض الشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة، تقديم الحج السياحي بنظام التقسيط المريح والذي يصل إلى 60 شهرا بما يعادل 5 سنوات؛ بهدف التيسير على المواطنين غير المستطيعين، واستقطاب عدد أكبر ممكن من المواطنين.

ويرصد "مصراوي" أبرز عمليات التسويق الإلكتروني للشركات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طرحت إحدى الشركات برنامجًا تضمن الحج "14 يومًا" في فندق المدينة أمام الحرم يشمل "الإفطار والعشاء بوفيه مفتوح" وذلك بتاريخ 1 إلى 5 ذو الحجة.

وبحسب الإعلان، يبلغ سعر الفرد 125 ألف جنيه بالتقسيط على 12 شهر بدون فوائد، على أن يتقدم الراغب بالحج بجواز سفره وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

فيما عرضت شركة أخرى، التقسيط حتى 60 شهرا، على أن يدفع المتقدم، جدية الحجز 10 آلاف جنيه للبري والطيران الاقتصادي، و15 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم طيران، و20 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم طيران.

بينما طرحت شركة أخرى، تقسيطًا حتى 6 أشهر بعد العودة من أداء الحج، على أن يدفع المتقدم، 10 آلاف جنيه + جواز السفر كجدية حجز، بجانب 60% من قيمة البرنامج.

كما ذكرت أن البرنامج "بري تحسين 5 نجوم" سعره 55200 جنيه، ومقدم جدية الحجز 10 آلاف جنيه، والسفر 23 ذو القعدة ومدة البرنامج 25 يوما.