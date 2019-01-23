مجلس كنائس الشرق الأوسط يعقد اجتماعه الدوري بلبنان

كتب- إسلام ضيف:

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، اجتماعها الدوري يومي ٢٢ و٢٣ من يناير الجاري ببطريركية السريان الأرثوذكس في بلدية العطشانة بلبنان.

وذكر القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريحات صحفية اليوم-، أن وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شارك بالاجتماع الذي ضم الأنبا بنيامين مطران المنوفية والأنبا توماس أسقف القوصية ومير وجرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وأضاف حليم، أن الاجتماع شهد عرض فيلم تسجيلي عن مثلث الرحمات الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، والذي ظل عضوًا بمجلس كنائس الشرق الأوسط منذ ١٩٨٥ حتى نياحته في أكتوبر ٢٠١٨.