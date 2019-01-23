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السبت.. حفل تخرج أول دبلومة مهنية متخصصة في "علاج العقم والإخصاب"

08:30 م الأربعاء 23 يناير 2019
السبت.. حفل تخرج أول دبلومة مهنية متخصصة في "علاج العقم والإخصاب"

حفل تخرج أول دبلومة مهنية متخصصة

القاهرة - مصراوي:

تُنظم، السبت المقبل، احتفالية تخرج أول دفعة من طلاب الدبلوم المهنية المتخصصة في مجال "علاج العقم والإخصاب المساعد" على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط، المعتمدة من الجمعية "المصرية لأمراض النساء والتوليد" ومستشفيات "بيرمنجهام للمرأة"، بمقر الجمعية المصرية للأمراض النساء والتوليد للمتعاونين للتدريب بالقاهرة.

يشهد الحفل ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة الأطباء وممثلي مستشفى بيرمنجهام للمرأة، ولفيف من رؤساء أقسم النساء والتوليد والأساتذة من الجامعات المصرية المختلفة.

يشهد الحضور تقريرًا معلوماتيًا عن أهداف أول دبلومة مهنية فى مجال العقم والإخصاب المساعد، وعرض فيلما تسجيليا عن طلاب الدفعة الأولى في هذه الدبلوم، وسيقومون بتكريم الخرجين وتسليمهم شهادات التخرج.

تأتي هذه الخطوة حرصاً على تدريب شباب الاطباء ليمارسوا دورهم الهام في نهضة البلاد، وتعتبر هذه الدبلومة أحد أسس عملية التطوير التي يشهدها قطاع االتعلبم الطبى حاليًا من خلال رفع المستوى العلمي لشباب الأطباء والمتخصصين في علاج العقم.

دبلومة مهنية متخصصة علاج العقم أمراض النساء نقابة الأطباء

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