تمهيدًا لنقل 50 ألف موظف.. 15 صورة ترصد تطورات إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت صفحة شركة العاصمة الإدارية الجديدة على "فيسبوك"، صورًا تُظهر نسب تنفيذ الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إنه سيتم نقل ما يقرب من 51 ألف موظف من موظفي الوزارات للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية خلال عام 2020، لافتًا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بعد الانتهاء من الإنشاءات.

وأضاف الحسيني، أنه سيتم نقل الوزارات بشكل تدريجيا لافتًا إلى أن وزارة المالية والصحة من أكثر الوزارات التي سيتم نقل موظفين منها لأنه يعمل بديونها عدد كبير يقارب 5 آلاف موظف.

وينشر مصراوي في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة:

- تبلغ إجمالي مساحة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع.

-تشمل المرحلة الأولى مبنى مجلس النواب ومجلس الوزراء، بالإضافة المرحلة الأولى من المباني الوزراية بإجمالي 34 مبنى تسع 29 وزارة على مساحة 153 فدانًا.

- 18 شركة مصرية تعمل على تنفيذ مباني الحي الحكومي.

- تخطط الحكومة نقل لوزارات بداية من عام 2020.

- أول الوزارات التي سيتم نقلها تتمثل في المالية، الإنتاج الحربي، العدل، والأوقاف، الإسكان، التربية والتعليم، التعليم العالي، التموين، الصحة.

- يعد مجلس النواب أحد أبرز المبان التي تقع ضمن مباني الحي الحكومي، ويتكون من بدروم ودور أرضى و8 أدوار متكررة بإجمالي مساحة مبنية 149 ألف متر مربع.

- كما يضم الحي الحكومي أيضًا مجلس الوزراء من بدروم ودور أرضي و3 أدوار متكررة بإجمالي مساحة مبنية 74 ألف متر مربع.