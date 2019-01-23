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رئيس الوزراء يلتقي نظيره الإردني ويتطلعان لعقد لجنة مشتركة بين البلدين

08:05 م الأربعاء 23 يناير 2019
رئيس الوزراء يلتقي نظيره الإردني ويتطلعان لعقد لجنة مشتركة بين البلدين

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاءً مع نظيره الأردني عمر الرزاز، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة فى جنيف.

وأشاد رئيس وزراء الأردن، بتطور العلاقات الثنائية ببن البلدين، لاسيما فى ظل ما يربط الرئيس السيسى والملك عبدالله الثاني من علاقات أخوية وتقدير متبادل واتفاق فى وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

وأعرب رئيس وزراء الأردن عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، وأن يُسهم عقدها فى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

من جهته، أعرب مدبولي، عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، ويتم خلالها تعزير مجالات التعاون القائم، بالإضافة إلى بحث التعاون فى مجالات جديدة منها السياحة التي تتمتع فيها الدولتان بمقومات كبيرة.

مصطفى مدبولي عمر الرزاز الأردن منتدى دافوس

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