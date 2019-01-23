محافظ الاسكندرية يوضح مصير سكان المناطق الخطرة بـ"اللبان والجمرك" بعد إخلائها

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها الأربعاء، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، طلب إحاطة بشأن خطة محافظة الإسكندرية لمواجهة كارثة المنازل الآيلة للسقوط بمناطق اللبان والجمرك ومينا البصل وغيرها.

وقال النائب محمد الكوراني، مقدم الطلب، إن "تلك المناطق فيها منازل آيلة للسقوط سواء كان المبنى خالي من السكان أو آهل بالسكان"، مطالبا بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة هذه الأزمة.

من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المناطق الخطرة في مناطق اللبان والجمرك من ضمن المناطق المصنفة مناطق خطرة وسيتم تسليم سكانها في "بشاير الخير 3".

وتابع المحافظ: "بالنسبة للمناطق المنفصلة فى حى جمرك وحى غرب، بيوت قديمة وجزء كبير منها آيل للسقوط، بعضها تم إخلائه من السكان ومعاه قرار منشآت آيلة للسقوط، وبعضها ليس فيه سكان".

وأضاف: "لازم أفرق بين مالك لوحدة سكنية، ومستأجر، المستأجر يعتبر نفسه كأنه مالك 50% من الوحدة وبيطلب تعويض، سنعطي المالك وحدة سكنية والمستأجر سنؤجر له وحدة".

وأكد أن "بالنسبة لمالك الأرض نبحث هذه الجزئية وهي محل دراسة، فهناك المناطق الخطرة ذات الأجل الطويل هتروح (بشاير الخير 3)، والمنازل الآيلة للسقوط بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يتم التعامل معها، وهناك المباني المنفصلة الآيلة للسقوط ومازال فيها سكان، سنوفر مساكن بديلة للناس".​