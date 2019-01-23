"طلعت مصطفى" أفضل مطور عقاري في 2018

نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء المهندس/ مصطفى مدبولى، كرم الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مجموعة طلعت مصطفى كأفضل مطور عقاري بمصر لعام 2018.

تسلم درع التكريم عن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الأستاذ عمر عبد الرحمن "رئيس قطاع التسويق"، خلال الاحتفالية التي أٌقيمت بهذه المناسبة، تحت عنوان "قمة مصر للأفضل"، لدعم المستثمرين ورجال الأعمال وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم بالسوق المصري، والحرص على تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة.

وقد تم تحديد معايير التصنيف لأفضل 100 شركة عاملة بالسوق المصري هذا العام، من خلال تحليل الشركات المدرجة في سوق البورصة المصرية، حيث تم تصنيف الشركات وفقا لعائداتها، وصافي أرباحها، وقيمتها السوقية بأوزان نسبية متساوية خلال فترة زمنية محددة.

جاء ذلك في استطلاع لمؤسسة "أموال الغد" الاقتصادية المتخصصة بالتعاون مع شركة شعاع للأوراق المالية – مصر، التابعة لشعاع كابيتال لتصنيف أفضل 100 شركة أداءً بالسوق المصري.





* إعلان تحريري