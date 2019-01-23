رئيس الوزراء يعرض تجربة مصر في البنية التحتية بمنتدى "دافوس الاقتصادي"

كتب- محمد غايات:

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، في جلسة العمل حول سياسات البنية التحتية والبنية الحضرية، والتي أدارها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تونى بلير، خلال فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي، بحضور عدد من رؤساء الحكومات والوزراء، بالإضافة لممثلى عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية.

وذكر مجلس الوزراء في بيان له، إن الجلسة استعرضت نماذج مختلفة من تجارب الدول في مجال البنية التحتية، فيما عرض مدبولي، المشروعات التي قامت بها مصر فى مجال البنية التحتية.

وذكر مدبولي، أن مصر أنشأت خلال السنوات الأربع الماضية 6 آلاف كيلومتر طرق جديدة، وهو إنجاز قياسي يستحق التسجيل، هذا فضلاً عن الاستثمارات الحكومية الضخمة في مجالات الإسكان الاجتماعي، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الكهرباء، والتي نتج عنها إضافة ٢٤ ألف ميجاوات من الكهرباء إلى شبكة كهرباء مصر، بالإضافة إلى الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة.

وأكد مدبولي، على أهمية العمل على زيادة انخراط القطاع الخاص في الاستثمار بمشروعات البنية التحتية من أجل تخفيف العبء عن ميزانية الدولة، وأجرت الحكومة تعديلات جذرية في قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين وإزالة أية عقبات أمامهم، فضلاً عن تعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP والتي تستهدف زيادة العمل بآليات المشاركة في مشروعات متنوعة تخدم خطة التنمية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه "من المهم أيضاً ألا يقتصر دور مؤسسات التمويل الدولية على تقديم القروض، وأن يتوسع دورها إلى تقديم الدعم الفنى للمشروعات التى يقوم القطاع الخاص بتمويلها، ضارباً المثل بمشروع إنشاء محطات الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، وقدم البنك الدولي دعم فني له".

ولفت البيان، إلى أن "مداخلة مدبولي التي عرض خلالها التجربة المصرية، حظيت بإشادة وثناء من الحضور بالنموذج المصري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والذي أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات متعددة وزمن قياسي".

وأكد البيان أن الحضور اتفق مع رئيس الوزراء حول ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية بتوسيع نطاق عملها بحيث لا يقتصر على تقديم القروض، وإنما يمتد أيضاً لتقديم الدعم الفني لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.