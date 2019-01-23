اليوم.. "التعليم" تشارك في معرض "Bett Show" العالمي للمرة الأولى

كتبت - ياسمين محمد:

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في معرض BETT Show "British Educational Training and Technology" العالمي، المتخصص في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم، الذي يبدأ أعماله في العاصمة البريطانية لندن اليوم الأربعاء.

وتشارك الوزارة بجناح كبير يحتوي على عروض توضيحية ومناقشات لعرض ما تم إنجازه في منظومة إصلاح التعليم في مصر على أكثر من مستوى. ويترأس الوفد المصري وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ونائب الوزير لشئون المعلمين الدكتور محمد عمر، وعدد من مستشاري الوزير.

ومن المقرر أن يعرض الدكتور طارق شوقي التجربة المصرية في إصلاح التعليم والخطوات التي اتخذتها الوزارة في عملية الإصلاح ورؤية مصر في هذا الصدد أمام رواد التعليم وإصلاح العملية التعليمية ومواكبة التكنولوجيا في العالم.

وسيعرض الوزير كذلك خطوات إصلاح مناهج وسبل التدريس لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والمحتوى الرقمي لـ"بنك المعرفة المصري" المتاح لجميع طلاب وطالبات مصر، ومنصة إدارة التعليم، وبنوك الأسئلة التي تقيس مهارات الفهم، والبنية التكنولوجية للامتحانات الإلكترونية للمرحلة الثانوية، ومنظومة التابلت للصف الأول الثانوي.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيشرح أمام منتدى التعليم أبعاد رحلة تحول التعليم في مصر، التي تهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها، لتتحول من التعليم إلى التعلم، مع عدم اقتصار دور الطلاب على أن يكونوا متلقين للمعلومات، بل يتحولوا إلى مستفيدين من نظام متكامل، هذا النظام يقدم لهم المعلومات ويكسبهم مهارات حياتية تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تفعيل رؤية مصر 2030.

ويشارك في المنتدى هذا العام عددٌ كبير من وزراء التعليم في العالم، و850 شركة رائدة في مجال التعليم والتكنولوجيا، و103 من المشروعات الريادية الصغيرة التي تدمج التكنولوجيا والتعليم، ونحو 35 ألف مشارك من 131 دولة حول العالم.

ويتطلع المشاركون في المعرض العالمي إلى الاطلاع على التجربة المصرية التي بدأت أولى خطواتها الإصلاحية في التعليم هذا العام عبر مسارات متوازية عدة.

يُذكَّر أن منصة "ديسكفري" التعليمية، أحد الشركاء في بنك المعرفة المصري، مدرجة في قائمة التصفيات المرشحة بالفوز بجائزة أفضل "الموارد الدولية التعليمية الرقمية" التي يمنحها المنتدى.

يشار إلى أن معرض "British Educational Training and Technology" هو حدث سنوي يهتم بالتدريب والتكنولوجيا في مجال التعليم، ويلقي الضوء على أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المؤثرة في التعليم.

كما يشارك في المنتدى أهم واضعي أنظمة إدارة المدارس، والخدمات المقدمة للعمليات التعليمية عبر شبكة الإنترنت والتي تستبدل الطرق الورقية القديمة بأخرى تقنية أكثر مهارة وكفاءة، بالإضافة إلى أكبر المؤسسات المتخصصة في عمليات التقييم والجودة، وتدريب المعلمين وتقييم أدائهم، وسبل وضع الامتحانات بغرض قياس الفهم، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية التعليمية المساعدة لكل من الطالب والمعلم.