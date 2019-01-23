بروتوكول تعاون بين "الزراعة" و"المصري للزراعة العضوية"

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كتب- أحمد مسعد :

وقعت الدكتورة جيهان عبدالغفار المنوفي، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصلاح حجاري نائب رئيس مجلس إدارة المركز المصري للزراعة العضوية "ايكوا"، بروتوكول تعاون مشترك لتنظيم ندوات وبرامج إرشادية وورش عمل في مختلف محافظات الجمهورية لتنمية الوعي بمدى أهمية الحصول على منتج زراعي صحي.

وقالت رئيس قطاع الإرشاد، في بيان، الأربعاء، إن البروتوكول يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح اللأراضي، والاستجابة العاجلة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لإنتاج غذاء صحي وآمن، حفاظا على صحة المواطنين.

وأشارت المنوفي إلى أنه وفقا للاتفاق يجرى تنظيم ندوات وبرامج إرشادية وورش عمل في مختلف محافظات الجمهورية لتنمية الوعي بمدى أهمية الحصول على منتج زراعي صحي وآمن والتعريف بالطرق والممارسات الزراعية الجيدة المتبعة حتى يتمكن المزارعون من التوافق مع المواصفات الدولية للحصول على منتج زراعي عالي الجودة قادر على المنافسة محليا ودوليا.​