طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن إصلاحات شارع مصطفى النحاس

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء بطلب إحاطة، موجهًا إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن إهدار المال العام، بأعمال الرصف التي تجري حاليًا في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وأوضحت سيلفيا نبيل، في طلبها، أنه تجري الآن إصلاحات مهمة بشارع مصطفى النحاس، لضم الحارة المتوسطة للحارات الأساسية بالشارع، لافتة إلى أن هذه الحارة كانت سببًا في كثير من الحوادث.

وأضافت سيلفيا نبيل، أن طلب الإحاطة يركز على الطريقة التي يتم بها ضم الحارة، فبدلًا من إزالة الرصيف الفاصل بين الحارة الوسطى والشارع الرئيسي تم إزالة الحارة الوسطى نفسها والرصيف، على أن يتم رصفها مرة أخرى.. لماذا هذا الإهدار لموارد الدولة؟.

وتابعت: لم يكن هناك شكوى من جودة رصف الحارة الوسطى والتي كانت تسير بها سيارات النقل العام، وإذ بنا نُفاجأ بإزالتها ليتم رصفها مرة أخرى بدلًا من إزالة الرصيف فقط ورصف مساحته.

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل، بإحالة الطلب إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الخطة والموازنة.