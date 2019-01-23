فتحي سرور: "وراء كل جريمة مُنظمة شخصية كبيرة علينا أن نبحث عنها"

كتب- إسلام ضيف:

قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، إن مواجهة الجريمة المنظمة يعد تحقيقًا للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه بمكافحتها "نرد على المجتمع الدولي، ونقول له أن الجريمة التي نشأت في أحضانه نكافحها لتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف سرور في كلمة له بمؤتمر الجريمة المنظمة بحضور عدد من الشخصيات العامة، وممثلين عن وزراء التعليم العالي والتخطيط، وعدد من القانونيين: "وراء كل جريمة مُنظمة شخصية كبيرة علينا أن نبحث عنها في كل المجالات، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر".

وأشار سرور إلى أن مصر منضمة لعدد من الاتفاقيات لمواجهة الجريمة المنظمة: "انضممنا لاتفاقيات مكافحة المخدرات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد".

وتابع أستاذ القانون الجنائي: "في مصر عاصرت صدور كافة القوانين التي تواجه الجريمة المنظمة سواء الإرهاب أو الاتجار بالبشر او المتاجرة بالأعضاء"، مشيدًا بدستور ٢٠١٤، الذي نص على تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على أن مصر من أشد الدول في استخدام العقاب.​