(بروكتر آند جامبل): 100 مصرى في مراكز قيادية بالشركة حول العالم

كتب- محمد غايات:

أعرب رئيس شركة "بروكتر أند جامبل" عن سعادة الشركة بالاستثمار في مصر، لما يملكه السوق المصري من إمكانات كبيرة في التوسع، فضلا عن تصدير الشركة لمنتجاتها إلى مناطق مختلفة من العالم، وذلك في إطار اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والكيانات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، على هامش حضوره منتدي (دافوس) الاقتصادي العالمي، مع رئيس شركة (بروكتر أند جامبل)، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.

وقال رئيس (بروكتر أند جامبل) "إن هناك 100 مصري يعملون في مراكز قيادية بالشركة حول العالم، وهو ما يعتبر دليل نجاح على الشراكة بين الشركة والمصريين، ويشجع الشركة على التوسع في نشاطها بمصر"، وهو ما رحب به الدكتور مدبولي، مؤكدا دعم الحكومة لكل الاستثمارات الجادة التي تسهم في بناء الاقتصاد المصري.​