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رئيس شركة " أوبر" العالمية يؤكد أن الشركة ستوسع خدماتها في مصر

04:04 م الأربعاء 23 يناير 2019
رئيس شركة " أوبر" العالمية يؤكد أن الشركة ستوسع خدماتها في مصر

شركة أوبر العالمية

كتب- محمد غايات:

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أوبر العالمية "دار حسرشاهي"، أن الشركة ستتوسع فى خدماتها داخل مصر، مشيداً بالمهارات المتميزة لدى الشباب المصرى الذين يعملون فى مراكز الشركة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر العالمية" - على هامش أعمال منتدى دافوس الاقصادي العالمي - حضر اللقاء ، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" أنه يعمل في مصر من خلال الشركة نحو مائتي ألف شخص، مما يعنى أن الشركة وفرت العديد من فرص العمل، وأسهمت فى تخفيض نسب البطالة، فضلاً عن توفير خدمات نقل ميسرة وجيدة ومتاحة للجميع. 

وأضاف أن شركة "أوبر " لا تنظر لمصر كسوق لخدماتها فقط، وإنما كمركز إقليمي لخدمات الشركة في الشرق الأوسط، ومن ثم قامت الشركة باستثمار مائة مليون دولار فى إنشاء مراكز تفوق وخدمة عملاء تخدم أفريقيا والشرق الأوسط ، ويعمل بها نحو خمسمائة شاب مصرى. 

وأشار إلى قيام الشركة بإطلاق خدمة أتوبيس "أوبر باس" فيى القاهرة مؤخراً، كفكرة مبتكرة وجديدة، مع وجود خطط لتوسيع الخدمة الى باقى المدن الكبرى. 

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالخدمة التى تقدمها شركة "أوبر" ، لا سيما أنها تقدم خدماتها فى القاهرة المزدحمة، حيث أثبتت كفاءة وفاعلية خلال فترة قصيرة . 

وطلب من الشركة توفير خطوط أتوبيس "أوبر" لنقل الركاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مما سيفتح لها مجالاً جيدا لتوسيع خدماتها ، ويسهم فى تسهيل انتقال الموظفين إلى مقار عملهم. ​

شركة أوبر العالمية دار حسرشاهي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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