أمين تنظيم "مستقبل وطن": الشرطة وقفت بالمرصاد للجماعة الإرهابية

كتبت- ميرا إبراهيم:

هنأ المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات وجنود الشرطة المصرية بمناسبة عيدهم 67، مؤكدًا أن الشعب يفخر بوجود أبطال أفذاذ من الشرطة المصرية قدموا الشهداء من أجل وطنهم .

وأضاف هلال في تصريحات صحفية له اليوم، أن التاريخ سيظل يذكر بكل الفخر والاعتزاز بطولات وتضحيات رجال الشرطة فى مواجهتهم الإرهاب كما ضحوا ورفضوا تسليم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في 1952 لقوات الاحتلال البريطاني وقدموا أكثر من 50 شهيدًا في سبيل هذا الوطن، مضيفًا أنه في تلك الأيام يروي أبطال الشرطة المصرية تاريخ آخر من العطاء ضد قوى جماعات الظلام التي كانت تحاول نشر الفوضى وزرع جذور الفتنة بين المواطنين.

وأضاف أن الشرطة المصرية لديها تاريخ ناصع البياض في العمل الوطني وقدمت - ومازال- رجالها يقدمون تضحيات وشهداء في مواجهة الإرهاب وفي سبيل القضاء عليه الآلاف من المصابين والمئات من الشهداء جادوا بدمائهم الزكية من أجل وطنهم وبلدهم.

وأشار إلى أن الشرطة المصرية وقفت بالمرصاد للجماعة الإرهابية، واستطاعت دحر الإرهاب ومحاصرته، ووجهت ضربات عديدة له بهدف القضاء عليه وعلى أعوانه وأنصاره، وفي نفس الوقت واجهت الخارجين عن القانون وضبط حالة الانفلات الأمني فى الشارع المصري.