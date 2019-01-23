متحدث البرلمان: السيسي عبر عن كل المصريين في إشادته بدور الشرطة

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مراسم احتفال مصر بالذكرى الـ67 لعيد الشرطة، مؤكدا أن الرئيس السيسي خلال إشادته بالدور البطولي والباسل لرجال الشرطة عبر عن الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية .

وقال "حسب الله"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي كان واضحا وصريحا للغاية كعادته دائما عندما قال فى كلمته وبالنص: "إن خطوات الإصلاح تتم طبقا للبرامج المدروسة ومنهج عملي، ونحصد ثمار هذا العمل في مؤشرات تتحسن باستمرار في نمو الناتج المحلي ونصيب الفرد منه واحتياطي النقد الأجنبي وتحسن معدلات التشغيل وتضييق عجز الموازنة، وسنستمر شعبًا وحكومة في أداء واجبنا الوطني على جميع المسارات".

وأشاد حسب الله بحديث السيسي الدي أكد خلاله أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان برنامجًا شديد القسوة، وكان الأمر يتطلب معالجة حاسمة وعميقة جدًا، في ظل تغيير سعر الصرف من 8 أو 9 جنيهات للدولار إلى الضعف، بما كان له من تأثير ضاغط على المصريين، ولكن رغم قسوة هذه الإجراءات والظروف الصعبة، لكنه كان العلاج الناجح والحاسم لتجاوز هذا التحدي بشكل علمي وواقعي، ولم يكن هناك مسارات أخرى للتحرك فيها، فأي مسار آخر كان طريق الضياع لدولة بمقدراتها.