بالصور.. جامعة بدر تحتفل بعيد الشرطة وتزور أقسام المدينة والشروق

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كتبت- داليا شبل:

احتفلت جامعه بدر بالقاهرة BUC بالذكرى السنوية لعيد الشرطة وثورة 25 يناير، وزار وفد الجامعة أقسام الشرطة في مدينه بدر والشروق والتقوا بالضباط والأمناء والجنود.

وحسب بيان جامعة بدر، قدم الوفد الحلوى والورود للضباط والجنود، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع مأموري قسم مدينه بدر والشروق ومساعديهم.

وتابعت الجامعة، أن على الجانب الآخر رحب الضباط والجنود وأمناء الشرطة بوفد جامعه بدر وأعربوا عن سعادتهم من الروح الطيبة التي عبرت عنها جامعة بدر بهذه الزيارة لأقسام الشرطة في عيدها، مؤكدين أن أرواحهم فداء للوطن.

وأضافت الجامعة في بيانها: "أعرب الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعه بدر، عن تهنئة جامعة بدر ورئيس مجلس أمنائها الدكتور حسن القلا، وأمينها العام الدكتور محمد سليمان عن تهنئتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة ضباطا وجنود بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير، معربين عن تقديرهم الكامل لدور جهاز الشرطة المميز في حماية الوطن على مدى العهود متمنين لجهاز الشرطة المصرية المزيد من التوفيق في حمايه الجبهة الداخلية لمصر وتوفير المناخ الملائم لدولة مصر الحديثة ونهضتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.